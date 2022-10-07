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الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 13:39

بري: الملاحظات اللبنانية على اتفاق الترسيم بسيطة

بري: الملاحظات اللبنانية على اتفاق الترسيم بسيطة
وأكّد بري، تعليقًا على رفض الجانب الإسرائيلي لورقة الملاحظات اللّبنانيّة المقترَحة لتعديل مسودّة اتّفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، أنّ لبنان لا يتعاطى مع التّسريبات الإعلاميّة، بل مع وقائع يُفترض أن ينقلها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الّذي نحصر اتّصالاتنا به.

وأشار، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى أنّ الملاحظات اللّبنانيّة بسيطة، وقد نوقشت مع الموفد الأميركي وقبل إرسالها رسميًّا، لافتًا إلى أنّ ما يحصل الآن هو مناوشات إسرائيليّة انتخابيّة داخليّة لا تعنينا.

وأوضح أنّ لبنان ينتظر ردًّا رسميًّا من هوكشتاين، ليبني على الشّيء مقتضاه.
 
رقم : 1018102
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