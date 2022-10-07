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الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 15:32
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روسيا تصد محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور وتصفية 400 جندي لها

روسيا تصد محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور وتصفية 400 جندي لها
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن "كتيبتين للجيش الأوكراني نفذتا محاولة فاشلة للهجوم على محور كوبيانسك (خاركوف)، وقامت القوات الروسية على ذلك المحور بتصفية أكثر من 80 عنصرا أوكرنيا وتدمير مدفع ذاتي الحركة ألماني الصنع مع مخزون للذخيرة عالية الدقة".

وأضاف كونشينكوف أن" القوات الروسية قطعت الطريق أمام هجوم أوكراني على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك).

وحاولت القوات الأوكرانية شن هجوم على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، لكنها أجبرت على العودة إلى مواقعها الأصلية، فيما قضت القوات الروسية على أكثر من 300 جندي من المجموعة التكتيكية التابعة للواء 60 مشاة في منطقة خيرسون.
مصدر : وكالات
رقم : 1018112
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