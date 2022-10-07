قائد الشرطة: اعتقال 17 شخصا كان بحوزتهم أسلحة حربية خلال أعمال الشغب الأخيرة

وأضاف العميد أشتري ، اليوم الجمعة ، قبل خطب صلاة الجمعة في طهران ، الأمن اليوم هو أعظم نعمة لكل الدول ولكل المسؤولين والحكام في جميع أنحاء العالم و هم يبذلون قصارى جهدهم لمزيد من الأمن في بلادهم ، ولدينا الأمن بفضل دماء الشهداء ويقظة الناس وإجراءات القيادة بينما العدو يسعى لزعزعة الاستقرار و الأمن و السلام في بلدنا.



وأكد قائد الشرطة في إيران أن واجب الشرطة في جمهورية إيران الإسلامية والقوات المسلحة هو الحفاظ على السلام والأمن على الحدود وداخل البلاد، والشرطة هي الركيزة الأساسية للأمن الداخلي، وبحسب القيادة فهي من الركائز الأساسية للأمن.