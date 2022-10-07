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الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 18:00

بولندا تعتزم تشييد سياج إلكتروني على الحدود مع روسيا

بولندا تعتزم تشييد سياج إلكتروني على الحدود مع روسيا
وأوضح المسؤول البولندي أن "الحديث يدور عن تركيب أجهزة استشعار خاصة وأجهزة تصوير حرارية وكاميرات على الحدود".

وقال: "تلقى حرس الحدود أموالا جديدة لبناء سياج على طول الحدود بأكملها مع مقاطعة كالينينغراد (الروسية)، هناك أموال في ميزانية العام المقبل لتشييد سياج إلكتروني بسرعة لمراقبة الحدود عن كثب".

وحسب نائب الوزير البولندي، فإنه "ليست هناك حاجة لبناء أي حاجز آخر غير الحاجز الإلكتروني" على الحدود بين بلاده وروسيا".

وفي الصيف الماضي، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من مشروع بناء حاجز على الحدود مع بيلاروس، يبلغ طول السياج 186 كيلومترا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار).

ويجري الآن تجهيز السياج بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى، ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.
مصدر : وكالات
رقم : 1018136
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