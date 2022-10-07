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الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 19:24

المشاط يدعو أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة والحضور المهيب بمناسبة المولد النبوي

المشاط يدعو أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة والحضور المهيب بمناسبة المولد النبوي
وزار الرئيس المشاط ومعه وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي ووزير الاتصالات المهندس مسفر النمير ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن هاشم الغماري، ضريح الرئيس الشهيد صالح الصماد في ميدان السبعين، وتم قراءة الفاتحة على روحه وأرواح شهداء الوطن.

كما اطلع الرئيس خلال الزيارة على التجهيزات الفنية والتقنية بساحة الاحتفال والجهود المبذولة من قبل الفريق المكلف باستكمال التجهيزات التقنية، وكذا المستشفى الميداني في الساحة والتجهيزات التي تمت لاستقبال المشاركين في الفعالية الاحتفالية بذكرى ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

واستمع الرئيس المشاط، من أعضاء اللجنة التحضيرية للاحتفال إلى شرح حول التجهيزات والترتيبات لاستقبال ضيوف مولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مشيدا بمستوى التجهيزات والترتيبات لساحة الاحتفال.

ودعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة والحضور المهيب، في هذه المناسبة تعزيزاً لدور ومكانة اليمن، وتجديداً لموقعه المتقدم في نشر الرسالة المحمدية الأصيلة، واعتزازاً بخصوصية العلاقة التي ربطته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتذكيراً للصديق والعدو بحب رسول الله لليمن واليمنيين، وكيف كان يتعامل معهم بإجلال ووصيته للمسلمين نحوهم.

وأكد أهمية الاستفادة من هذه المناسبة الدينية الجليلة، لتكونَ منطلقاً لترسيخ المبادئ الإلهية، والهُـوِيَّة الإيمانية، وما يعنيه الانتماء للإسلام في تنفيذ الالتزامات العملية والسلوكية والنهضة الحضارية، وفي المواقف من أعداء الرسالة الإلهية.

وكان الرئيس المشاط أدى صلاة الجمعة اليوم مع جموع المصلين بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء.
رقم : 1018147
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