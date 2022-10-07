دعموش: جاهزون لكل الاحتمالات وليس واردا أن نسكت عن حقوق لبنان

وقال الشيخ علي دعموش أن “التهديدات الإسرائيلية التي سمعناها بالأمس ضد لبنان هي كما قال سماحة الامين العام حفظه الله قبل مدة، لا قيمة لها، فقرارنا وتوجهنا واضحان، وأهلنا الشجعان الذين تربوا في مدرسة ابي عبد الله الحسين (ع) والذين واجهوا كل الحروب والاعتداءات الاسرائيلية خلال كل المراحل الماضية بصبر وثبات وصمود واستعداد للتضحية هم أحد أهم عناصر القوة التي نملكها في لبنان وهؤلاء لا تهزهم تهديدات العدو ولا تخيفهم حربه النفسية”.



وشدد على ان “العدو لا يفهم بلغة الدبلوماسية، ومخطىء من يعتبر ان العدو يمكن ان يسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده”، وشدد على أن “العدو لا يفهم إلا بمنطق القوة وهذا ما اثبتته كل التجارب الماضية”.



وقال الشيخ دعموش في خطبة الجمعة: “عندما نتحدث عن منطق القوة في مواجهة العدو نقصد كل عناصر القوة من التفاف الناس حول المقاومة وثقتهم بخياراتها، وقدرتهم على الصبر والثبات وتحمل الصعاب واستعدادهم للتضحية، وحسن إدارة عناصر القوة، ووحدة وثبات الموقف السياسي”.



وأشار إلى أن “ما راكمته المقاومة من خبرات وقدرات عسكرية كمًا ونوعًا، وما فرضته من معادلات، وما اكتسبته من خبرات متنوعة، إضافة الى التفاف الناس حولها وتمسكهم بخيارها وتضحياتهم الى جانبها وثباتهم وصبرهم في المواجهات، كل ذلك مكن المقاومة من أن تحقق انجازات وانتصارات كبيرة ومن أن تفرض معادلات جديدة في مواجهة العدو”.



كما أكد سماحته “أننا نثق بأنفسنا وبقوتنا وجاهزون لكل الاحتمالات”، وأضاف: “ليس واردًا أن نسكت عن حقوقنا، والمقاومة اليوم أقوى وأشد وأصلب من أي زمن مضى”.



واعتبر أن “الموقف اللبناني الموحد المستند الى معادلة المقاومة جعل الإسرائيلي في حالة ارتباك وتخبط غير مسبوقين، وضيق عليه الخيارات، فلجأ الى لغة التهديد والتهويل مجددًا”، وأضاف: “لا يتصورنّ أحد أن التهديد والتهويل الاسرائيلي يمكن أن يفتّ من عزيمتنا او يثني المقاومة عن المضي في معادلتها”.