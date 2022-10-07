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الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 20:40
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله
وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب مهدي محمد لدادوة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.
يذكر أن جيش الاحتلال، اعتدى اليوم الجمعة على المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1018157
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