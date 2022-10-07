فلسطين المحتلة.. وتواصل الانتهاكات من الصهاينة

وأطلق مقاومون فجر اليوم النار على نقطة عسكرية تابعة للاحتلال، مقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس. كما أطلق مقاومون النار تجاه النقطة العسكرية المقامة على قمة جبل صبيح جنوب نابلس.



وفي جنين نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز "دوتان" العسكري جنوب غرب المدينة. وتمكن الشباب الثائر من استهداف حاجز الجلمة شمال شرق جنين بقنبلتين محليتي الصنع.



وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وتمكن الشبان من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بزجاجات حارقة خلال اقتحام سلوان.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. ورافق آليات الاحتلال جرافة عسكرية، كما داهمت القوة الإسرائيلية عدة منازل واعتقلت أمين سر حركة "فتح" هناك محمد سليم البدن وشقيقه فادي بعد اقتحام منزليهما.



وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل تعود للمواطنين: ذيب العمور، وعلي محمد العمور، وطلال العمور، ومنزل والد الشهيد ريان سليمان وعبثت بمحتوياتها.



واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد الدين اسليم عقب اقتحام منزله في الجبل الشمالي للمدينة. وأغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة جنوب نابلس لعدة ساعات، مع انتشار مكثف للجيش في المكان. وتواجد المستوطنون على دوار سلمان الفارسي (يتسهار) ببلدة حوارة جنوب نابلس، ونفذوا اعتداءات على مركبات المواطنين والمنازل القريبة.



وأصيب مساء الخميس شاب بالرصاص الحي في قدمه، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وأصيب مواطنان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما، خلال عملية هدم لمنزل في منطقة "خلة طه" جنوب غرب الخليل، أحدهما أصيب بجروح في الكبد من الدرجة الرابعة.



وأصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات في بلدة سبسطية شمال نابلس، اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت البلدة لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية.



كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال مواجهات دارت في بلدتي الزبابدة وجلقموس بجنين.



وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة شرق جنين. وأفادت مصادر محلية لـ "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين، وداهمت مقهى. كما اقتحمت قريتي دير أبو ضعيف ودير غزالة بالمحافظة.



ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية جنوب وشرق جنين خاصة بالقرب من قرى العرقة، دير غزالة، بيت قاد، دير أبو ضعيف، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة حركتهم.