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الجمعة 7 تشرين الأول 2022 ساعة 22:06

أعمال الشغب في ايران.. ما الدور الأوروبي فيها؟

أعمال الشغب في ايران.. ما الدور الأوروبي فيها؟
وفي هذا الصدد قال باحثون استراتيجيون ان هناك حملة اعلامية غربية كبيرة ضد إيران.

وأضاف الباحثون أن أوروبا ودول الغرب بشكل عام تستغل الاوضاع في ايران من أجل معادلات معينة، أبرزها انزعاج الاوروبيين من الرد الإيراني على الموضوع النووي والموقف الإيراني في عدة ملفات.

وبحسب الباحثين فإن أوروبا لديها قناعة بالعمل على إسقاط النظام في إيران وانهم لم يتركوا هدفهم في هذا السياق بتجربتهم طرق كثيرة.

وأشاروا الى إن الاوروبيين ومنذ فترة طويلة يدّعون بانهم يريدون تعديل سلوك النظام الايراني وليس اسقاط النظام وذلك بسبب قوة النظام الاايراني.

بدورهم قال خبراء سياسيون ان الاوروبيين على الصعيد الرسمي المؤسسساتي لا يقولون بانهم يريدون إسقاط النظام في إيران لكن تصرفاتهم والاعلام الخاضع لهم يحلم ويحلل بطريقة وأخرى بأن النظام الايراني سوف يسقط بالرغم من انه أخطاء دائما بتجربة اسقاط الانظمة المناوئة له في العالم.

وأضاف الخبراء أن أوروبا تعيش حالة لا مثيل لها عبر خوض حروب لا علاقة لها فيها وبالنيابة عن الولايات المتحدة الاميركية. مؤكدين ان الولايات المتحدة تريد اليوم اضعاف أوروبا الى جانب معاقبة روسيا مشيرين الى تفجير انابيب الغاز مؤخرا.

مؤكدين على ان أوروبا اليوم هي اميركية صهيونية وفي تآمرها على ايران في الواقع هي تنفذ أوامر الحركة الصهيوأميركية وهي في خدمة المشاريع الاميركية عبر وسائل الاعلام.

وفي سياق متصل  قال اعلاميون إيرانيون إن الولايات المتحدة الاميركية وظفت الدول الاوروبية والمواقع الاجتماعية لاثارة الفتن واعمال الشغب في إيران.

وأضاف الاعلاميون الإيرانيون ان الولايات المتحدة والدول الاوروبية استخدموا جميع الوسائل لزعزعة إستقرار إيران لكن فشلوا جميعهم وبدأت الاسرار والخفايا والنوايا تنكشف وبدأت الغمامة السوداء تنكشف من على سماء إيران.

الاعلاميون الإيرانيون أضافوا ان جميع القوات المسلحة الايرانية بعثت برسائل الى قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي يعدوه بأنهم سيلقنون الاعداء درسا لن ينسوه أبدا وإن معنى هذا هو أن المواجهة والمعركة لم تنتهي بعد وإن الان يأتي دور الرد.
 
رقم : 1018176
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