الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري

وقال الادميرال تنكسيري في تصريح له مساء الجمعة خلال مراسم احياء الذكرى الـ 35 لشهداء معركة ضد أمريكا المجرمة في الخليج الفارسي: ان شباب ايران صفعوا الاستكبار العالمي 6 مرات في مواجهات مباشرة في الخليج الفارسي خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988).



واضاف: على شباب اليوم أن يعلموا أن أسلافهم وقفوا يقظين أمام الاستكبار العالمي ولم يتنازلوا ورفعوا راية الجمهورية الإسلامية المقدسة عاليا.



وبشأن جاهزية بحرية الحرس الثوري ضد مؤامرات العدو ، قال: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ، ولا سيما البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ، كانت دائمًا على استعداد لمواجهة العدو ، وهذا الاستعداد يزداد كل يوم.



*إضافة سفينتين حربيتين حتى نهاية العام



وقال الادميرال تنكسيري: ان الشباب الإيراني المؤمن والمعتمد على القدرات الداخلية تمكن من إنتاج أكثر السفن والمعدات العسكرية تطوراً ، بينما لم يكن ذلك ممكناً في عهد الطاغوت وكنا نعتمد على دول أخرى.



وأضاف: جاهزية وتجهيز البحرية التابعة للحرس الثوري لا يمكن مقارنتها بالسنوات الـ 35 الماضية ، وهذا يدل على أننا بامكاننا التقدم إذا وقفنا على أقدامنا ، حتى في ظل الحظر.



وفي إشارة إلى تصنيع سفن حربية لبحرية الحرس الثوري بنهاية العام الجاري ، قال: ازيح الستار قبل فترة عن سفينة "الشهيد سليماني" قاذفة الصواريخ الثقيلة وهي من تصميم القوة البحرية وتم تصنيع معداتها الداخلية من قبل شركة معرفية.



وأضاف الادميرال تنكسيري: هناك سفينة أخرى قيد الإنشاء في مصانع بحرية الحرس الثوري ، وسيتم تسليمها إلى المنطقة الثانية من بحرية الحرس الثوري ، وسفينة اخرى يجري بناؤها بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.



وقال: انضمت 9 سفن حربية للقوة البحرية لحرس الثورة لغاية الان وسيتم ضم سفن حربية اخرى.



*الامن التام مستتب في الخليج الفارسي



وقال قائد البحرية في الحرس الثوري: ان الامن التام مستتب اليوم في الخليج الفارسي ويمكننا ضمان أمن هذا الممر المائي الدولي مع شعوب المنطقة والدول المجاورة للخليج الفارسي. ومع ذلك ، يحاول الأجانب تبرير تواجدهم.



واكد إن استراتيجية البحرية للحرس الثوري هي السلام والصداقة والأخوة واضاف:: لقد أعلنا دائمًا وأمر الإمام الراحل هو أننا لن نبدأ حربًا ما لم يعتد علينا أحد.



واضاف: ان الامن التام مستتب اليوم في الخليج الفارسي والسفن تبحر فيها، وهذا الأمن يرجع إلى تضحيات شهداء هذه الأرض.



*ضبط 28 مليون لتر من الوقود من قبل بحرية الحرس الثوري



وقال قائد البحرية في الحرس الثوري : خلال هذا العام ، ضبطت بحرية الحرس الثوري 28 مليون لتر من وقود الديزل المهرب في مياه الخليج الفارسي ، وتم في هذا السياق توقيف 26 لنشا و 17 سفينة.



وأشار إلى أن هذه الكمية من الوقود تم ضبطها من كبار المهربين ، وأضاف: الوقود الذي يتم إنتاجه بجهود مضنية ومتعلق بالشعب لن نسمح بان يتم تهريبه من البلاد.