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السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 08:56

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن "طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالاختناق بالغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح بنابلس".

وتشهد بلدة بيتا مسيرات تتحول إلى مواجهات كل جمعة تقريبًا، في إطار دفاع الأهالي عن أراضيهم التي يحاول الاحتلال السيطرة عليها.

كما اندلت مواجهات في بلدة بيت دجن دون الإبلاغ عم وقوع إصابات.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، على الأهالي في حي واد الربابة بسلوان ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم المهددة بالمصادرة.

وأدى عشرات المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة على الأراضي المهددة في حي واد الربابة وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، عقب دعوات من أصحابها للمشاركة بقطف ثمار الزيتون رداً على سرقته من المستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي محمود سمرين أثناء قطفه ثمار الزيتون بأراضي حي واد الربابة بعد الاعتداء عليه وعلى المواطنين، وإطلاق وابل من قنابل الغاز السام صوبهم.

ورفع المواطنون المقدسيون الأعلام الفلسطينية خلال فعالية قطف الزيتون في حي واد الربابة جنوب المسجد الأقصى.

و بدأ موسم قطف الزيتون مبكراً في حي واد الربابة ببلدة سلوان، صباح اليوم الجمعة، بمساندة متطوعين رداً على سرقة المستوطنين لثمار الزيتون من أراضي الحي المهددة بالمصادرة لصالح المشاريع الاستيطانية.
إلى ذلك، رشق مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي أن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، تجمهروا في منطقة خربة الدير وسط البلدة، وقرب المدخل الرئيس لمستوطنة "تقواع"، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها، وفق وفا.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشمالي للبلدة، وانتشرت في منطقة خربة الدير، وعلى الشارع الرئيس، بهدف تأمين الحماية للمستوطنين الذي أعلنوا أمس نيتهم تنظيم مسيرة بعد ظهر اليوم الجمعة في المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1018237
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