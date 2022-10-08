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السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 13:29

حملة وطنية مجانية لتلقيح الأطفال في سورية

حملة وطنية مجانية لتلقيح الأطفال في سورية
وتستهدف حملة الشلل نحو 2781000 طفل، منهم مليونان وأربعمئة ألف يمكن الوصول إليهم، وحملة الحصبة مليونان وأربعمئة و94 ألف طفل منهم مليون ومئة و96 ألف طفل يمكن الوصول إليهم، وتنفذ عبر 977 مركزاً صحياً و793 فريقاً جوالاً و57 نقطة طبية محدثة بمشاركة 12349 عنصراً صحياً وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي.

ولفتت الطرابيشي إلى أن لقاح الشلل للأطفال من عمر يوم إلى دون الخمس سنوات، أما الحصبة والحصبة الألمانية للأطفال من عمر 7 أشهر إلى دون الخمس سنوات.

وأكدت أن اللقاح آمن ومجاني وفعال ومتوافر وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19، ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو السعال أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو اليرقان الفيزيولوجي أو استعمال الصادات الحيوية من التلقيح.
مصدر : وكالات
رقم : 1018295
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