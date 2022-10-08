الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 13:32

وزير الاتصالات: قمر "خيام" يقع بشكل كامل تحت سيطرة الخبراء الإيرانيين

وزير الاتصالات: قمر "خيام" يقع بشكل كامل تحت سيطرة الخبراء الإيرانيين
وحضر "عيسى زارع بور"، مراسم افتتاح مركز التحكم والتشغيل في أقمار الاستشعار عن بعد في محطة ماهدشت الفضائية بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي معربًا عن سعادته بافتتاحه كأول مركز ايراني من هذا النوع یتمتع بمجسات واجهزة استشعار عن بعد .

وأضاف: هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام البيانات التي اطلقها قمر خيام الصناعي عمليًا في إيران ملفتا سيوفر قريبا إمکانیة استخدام صور وبيانات قمر خيام الصناعي للشركات والمؤسسات والمنظمات التي تقدم الخدمات اللازمة.

وصرح: اليوم هو يوم مهم لايران لأنه لأول مرة يوفر لنا إمکانیة الوصول المباشر إلى مثل هذه الصور والبيانات، فقمر "خيام" يقع وبشكل كامل تحت سيطرة الخبراء الإيرانيين.

وقال أننا سنبذل قصارى جهدنا لإنتاج أقمار صناعية محلية بدقة عالية وإطلاق أقمارنا الصناعية إلى الفضاء باستخدام حاملات للأقمار الصناعية المحلیة.

یذکر أن القمر الصناعي المتطور "خيام" أطلق الى الفضاء خلال الأشهر الماضیة بالتعاون مع روسيا ومن محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان وسيحمله الصاروخ سويوز الحامل للاقمار الصناعية.

ويتمتع القمر الصناعي "خيام" بمجسات واجهزة استشعار عن بعد دقيقة توفر امكانية الاستفادة من المعطيات الفضائية الدقيقة لاستخدامها في الادارة الذكية للقطاعات في البلاد وله القدرة على التصوير بدقة متر واحد وفي اطياف مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه بسبب الوزن الثقيل لهذا القمر الصناعي الإيراني ، فقد أوكلت عملية إطلاقه إلى وكالة الفضاء الروسية ليتم إطلاقه إلى الفضاء بواسطة الصاروخ حامل الأقمار الصناعية سويوز ووضعه في المدار.

ويحظى الصاروخ سويوز بأعلى نسبة اطمئنان بين الصواريخ الحاملة للاقمار الصناعية في العالم ، وحتى الآن تم تنفيذ أكبر عدد من المهام الفضائية الناجحة في العالم بواسطة هذا الصاروخ.
مصدر : وكالات
رقم : 1018297
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
8 تشرين الأول 2022
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
8 تشرين الأول 2022
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
7 تشرين الأول 2022
"لعنة الـ80" تلاحق "إسرائيل".. زوال حتميّ وشيك
"لعنة الـ80" تلاحق "إسرائيل".. زوال حتميّ وشيك
7 تشرين الأول 2022
وزير الخارجية الايراني: أعمال الشغب مرفوضة في أي مكان بالعالم
وزير الخارجية الايراني: أعمال الشغب مرفوضة في أي مكان بالعالم
7 تشرين الأول 2022
التعليم في كيان الاحتلال.. تربية الأطفال على الإرهاب
التعليم في كيان الاحتلال.. تربية الأطفال على الإرهاب
7 تشرين الأول 2022
أراضي الـ48 تؤرق "إسرائيل".. استنفارٌ كبير ومقاومة متصاعدة
أراضي الـ48 تؤرق "إسرائيل".. استنفارٌ كبير ومقاومة متصاعدة
7 تشرين الأول 2022
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
6 تشرين الأول 2022
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
6 تشرين الأول 2022
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
قائد بحرية الجيش: العدو عاجز عن مواجهة القوات الايرانية في أي مجال
5 تشرين الأول 2022
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
5 تشرين الأول 2022
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
5 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟
لماذا تعجز أمريكا عن عزل إيران وروسيا؟
خيارات صعبة للتحالف المعتدي بعد انتهاء وقف إطلاق النار في اليمن