وزارة الصحة الإيرانية تعلن إحصائية جديدة لكورونا

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم السبت، الى تسجيل 335 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 87 شخصا بين المصابين يرقدون في المستشفى.



وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و551 الفا و357 شخصا.



وتلقى حتى الآن 65 مليونا و95 الفا و233 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 497 ألفا و 317 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 255 ألفا و 431 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 847 ألفا و 981 جرعة.