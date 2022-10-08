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السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 15:22

روسيا تعلن أسباب حريق جسر القرم وتفاصيل ما حدث

روسيا تعلن أسباب حريق جسر القرم وتفاصيل ما حدث
وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في بيان لها: "في الساعة 06:07 صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان أن انهيارا جزئيا حدث في قسمين من طريق السيارات، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر.

وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

وفي وقت سابق قالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1018311
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