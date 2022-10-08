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السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 18:05

حصيلة قتلى انفجار إيرلندا ترتفع

حصيلة قتلى انفجار إيرلندا ترتفع
وقالت الشرطة الإيرلندية، السبت، إنه تأكد مقتل 4 أشخاص خلال الليل، مما يضاف إلى العدد الأولي وهو 3.


وهناك 8 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات إلى جانب العديد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد انفجار وقع في محطة خدمة تابعة لشبكة "آبل غرين" في كريسلو بمقاطعة دونيغال.

مع هذا، فقد أكدت الشرطة أن "البحث عن المزيد من القتلى مستمر".

ويشارك المستجيبون للطوارئ من إيرلندا وإيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى محطة الوقود التي تضم المحل الرئيسي ومكتب بريد القرية، وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.

واعتبر رئيس الوزراء الإيرلندي ميشال مارتن أنه كان أحد "أحلك الأيام بالنسبة لدونيغال والبلد بأسره". وأضاف: "الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة مصابون بالذهول من نفس الشعور بالصدمة والدمار المطلق مثل سكان كريسلو لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح".
 
رقم : 1018324
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