الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 19:02

الحرس الثوري يمنح سلطات كردستان العراق فرصة للتعامل مع الزمر الإرهابية والا ..

الحرس الثوري يمنح سلطات كردستان العراق فرصة للتعامل مع الزمر الإرهابية والا ..
ردا على الاعمال الشريرة التي قامت بها الزمر الإرهابية الانفصالية المتمركزة في كردستان العراق ، شنت القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية هجمات عنيفة على مقار هذه الجماعات.

في المرحلة الأولى من هذه الهجمات، بدأت القوات البرية للحرس الثوري التابعة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) هجماتها الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة على مواقع الزمر الإرهابية.، وفي هذا الاطار أعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد باكبور، عن إطلاق 73 صاروخا باليستيا ، ومن صواريخ من طراز فتح 360 على مقار الإرهابيين ، وكان 18 صاروخا من هذه الصواريخ من حصة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الارهابي الكائن في منطقة سنجق بكردستان العراق.

بالإضافة إلى ذلك ، استهدفت هجمات الحرس الثوري الإيراني الأخيرة ، مقار زمر كومله وبيجاك وباك الارهابية، كما استهدفت القوات البرية للحرس الثوري مقرات الجماعات الإرهابية في شمال العراق على عدة مراحل بالنيران الكثيفة ما الحقت بهذه الجماعات خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت شدة هجمات الحرس الثوري لدرجة أنه في المرحلة الأولى فقط قُتل 30 إرهابياً وجُرح 200 آخرين.

وتمت هذه العملية بحيث لم يلحق أي ضرر بأهالي كردستان العراق ، وعلى الرغم من أن الزمر الإرهابية حاولت إقامة مقرات لها بالقرب من مساكن الشعب، إلا أن الحرس الثوري دمر مقرات الجماعات الإرهابية باستخدام معدات متطورة ونقطوية .

طبعا ، كان الحرس الثوري قد نبّه مرارًا وتكرارًا أهالي كردستان بالابتعاد عن مقار الجماعات الإرهابية حتى لا يحدث لهم اي شيء في حال الحرس الثوري على الأعمال الإرهابية للجماعات الارهابية.

وفي هذا الصدد ، قال مصدر مطلع إن هجمات الحرس الثوري توقفت بعد تدمير أهدافها المحددة، واستمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات منطقة كردستان العراق.

وبحسب هذا المصدر، إذا اتخذت سلطات منطقة كردستان قرارا معقولاً وأوقفت شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران ، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر ، وإذا لم يحدث ذلك ، فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته ضد الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة. وسيحتفظ لنفسه بالحق في تحديد طريقة تنفيذ العملية.

وقال هذا المصدر المطلع أيضا: تم تحذير سلطات كردستان العراق بأنه في حالة تواجد أي من مسؤولين المنطقة أو أي من أعضاء القنصليات المتواجدة في الإقليم في مقار الجماعات الإرهابية - لأي غرض - ففي حالة حدوث أي ضرر لهؤلاء الأفراد سيكونون مسؤولين عن أنفسهم.
رقم : 1018332
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
8 تشرين الأول 2022
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
8 تشرين الأول 2022
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
8 تشرين الأول 2022
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
8 تشرين الأول 2022
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
8 تشرين الأول 2022
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
7 تشرين الأول 2022
"لعنة الـ80" تلاحق "إسرائيل".. زوال حتميّ وشيك
"لعنة الـ80" تلاحق "إسرائيل".. زوال حتميّ وشيك
7 تشرين الأول 2022
وزير الخارجية الايراني: أعمال الشغب مرفوضة في أي مكان بالعالم
وزير الخارجية الايراني: أعمال الشغب مرفوضة في أي مكان بالعالم
7 تشرين الأول 2022
التعليم في كيان الاحتلال.. تربية الأطفال على الإرهاب
التعليم في كيان الاحتلال.. تربية الأطفال على الإرهاب
7 تشرين الأول 2022
أراضي الـ48 تؤرق "إسرائيل".. استنفارٌ كبير ومقاومة متصاعدة
أراضي الـ48 تؤرق "إسرائيل".. استنفارٌ كبير ومقاومة متصاعدة
7 تشرين الأول 2022
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
الاتفاق التركي - الليبي يستفزّ القاهرة.. مساعٍ لإزاحة الدبيبة
6 تشرين الأول 2022
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
باقري: الأوروبيون أدركوا أن فرض الحظر له ضريبة أيضا
6 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
ما اللعبة القذرة التي يلعبها الاعلام السعودي ضد ايران؟
امريكا وبريطانيا وفرنسا تتكلم عن حقوق الانسان.. ماذا عن فلسطين واليمن؟