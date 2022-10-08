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السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 19:06

دمشق: يجب على امریکا سحب قواتها غير الشرعية فوراً من الأراضي السورية

دمشق: يجب على امریکا سحب قواتها غير الشرعية فوراً من الأراضي السورية
وقالت الخارجية على حسابها عبر موقع تويتر إن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بسياستها الدنيئة المتمثلة بسرقة النفط السوري عبر الحدود السورية العراقية ونقله إلى شمال العراق، يمثل قرصنةً ومحاولةً للعودة إلى عصور الاستعمار التي عفا عليها الزمن.

وأضافت الخارجية.. إن سورية إذ تذكر بأن هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فإنها تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حدّ لها، وتؤكد انها تحتفظ بحقها في الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر جراء ذلك.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي كثفت خلال الأسابيع الماضية سرقاتها للنفط السوري حيث أخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية وذلك بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها.
رقم : 1018334
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