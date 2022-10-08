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السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 19:13

إيران تقترح إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة لدول بحر قزوين

إيران تقترح إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة لدول بحر قزوين
كما اقترح محمد مخبر ، النائب الأول للرئيس الإيراني ، إنشاء إجراءات جمركية مبسطة تعرف باسم "الممر الأخضر" في المنطقة.

وقال مخبر في المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين في موسكو : " ان ايران ومن أجل الاستفادة الكاملة من الطاقات الحكومية والخاصة للبلدان المطلة على بحر قزوين ، تدعم التعاون الشامل مع الدول المجاورة ، وخاصة دول هذه المنطقة ... وتقترح ايجاد منطقة اقتصادية مشتركة في بحر قزوين وكذلك ممر اخضر للجمارك ".

كما أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا وإيران وأذربيجان يسعون بشكل مشترك لتطوير السياحة في بحر قزوين.

وتضم منطقة بحر قزوين دول روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان ، التي تمتلك موارد طاقة غنية مثل النفط والغاز.

واتفقت روسيا وإيران في وقت سابق من هذا العام على توسيع استخدام عملتهما الوطنية في التجارة.

وبدأ المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين اعماله بحضور رؤساء حكومات إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان يوم الخميس في موسكو بروسيا.

وتأسس هذا المنتدى الاقتصادي في عام 2018 خلال قمة دول بحر قزوين في أكتاو ، كازاخستان.

ويعقد هذا الحدث مع التركيز على القضايا المفصلية مثل التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في منطقة بحر قزوين.

كما يولي هذا المنتدى اهتمامًا خاصًا بالمشاريع المشتركة في مجالات مثل البنية التحتية للنقل والشحن والطاقة وحماية البيئة ، فضلاً عن تطوير التفاعلات بين الأقليمية والعلاقات الثقافية والإنسانية.

وقد اجتمع في هذا المنتدى أكثر من ألف وفد من الدول الأعضاء بالإضافة إلى بيلاروسيا وقرغيزستان وأوزبكستان.
رقم : 1018337
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