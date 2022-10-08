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السبت 8 تشرين الأول 2022 ساعة 19:28

قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران

قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
وقام مثيرو الشغب بتخريب الممتلكات العامة في عدة مدن وقتل سائق سيارة بنيران مباشرة في مدينة سنندج، وكان قائد قوى الامن الداخلي في ايران قد اعلن مؤخرا عن اعتقال 17 شخصا يحملون اسلحة حربية في أعمال الشغب.

وفضل مثيرو الشغب اليوم أيضا استمرار عملية إغلاق الشوارع من خلال زعزعة الاستقرار وتدمير الممتلكات العامة، وخلق اختناقات مرورية في المدن، مما تسبب في استياء الناس.

وفيما شهدت بعض جامعات البلاد احتجاجات طلابية، حضر رئيس الجمهورية في جامعة الزهراء في طهران بمناسبة بدء العام الدراسي الجامعي.

ومن النقاط المثيرة للاهتمام في أعمال الشغب اليوم أنه في هذه التجمعات الفوضوية، رددت هتافات متطرفة ومناوئة للنظام ولم يسمع سوى القليل من الشعارات فيما يخص المرحومة مهسا أميني، وهذا يعني أن صفوف المشاغبين باتت منفصلة تماما عن المتظاهرين بعد الإعلان الرسمي للطب الشرعي عن أسباب وفاة المرحومة أميني.

كما تشير وفاة مواطن سنندجي برصاص مباشر من المشاغبين، إلى أن هؤلاء الناس لا يعيرون اي اهمية لارواح وممتلكات الناس خدمة لأهدافهم التخريبية.
 
رقم : 1018341
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