هبة يمنية كبرى بذكرى مولد الرسول الأكرم (ص)

وفي هذه المناسبة العظيمة وفي حضرة الرسول الأكرم احتشد مئات الآلاف من اليمنيين في أكثر من 20 ساحة موزعة على 15 محافظة يمنية إحتفاء بذكرى المولد النبي الشريف.



وافادت مصادر بأن ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء أكبر هذه الساحات تدفقت إليه حشوداً بشريةً غير مسبوقة، وذلك في مشهد حمل معه دلالات ورسائل كثيرة، ومنها عظمة هذه المناسبة الدينية ومكانتها في قلوب اليمنيين، وتجديداً للولاء والحب للنبي محمد وآله.



مظاهر الفرح والابتهاج بذكرى مولد خاتم النبيين عمت ساحات الاحتفالات المختلفة والتي تزينت بالألوان الخضراء والشعارات المرجبة بالمولد النبوي وكذلك ترديد الهتافات والأهازيج والأناشيد الدينية المعبرة عن المناسبة.



وفي هذا السياق أطل قائد حركة أنصارالله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على جموع المشاركين بكلمة تطرق فيها للمستجدات السياسية، حيث دعا تحالف العدوان إلى وقف الحرب ومعالجة تداعياته الإنسانية، مؤكدا استمرار التصدي للعدوان طالما استمر باعتباره جهادا مقدس.



وقال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلنة له بهذه المناسبة: "ندشن اليوم الفعاليات التحضيرية للمولد النبوي الشريف وصولا للفعالية الكبرى يوم 12 ربيع الأول.



وأضاف: شعبنا تصدر الشعوب الإسلامية في اهتمامه بمناسبة المولد وطريق إحيائه لها وحضوره الحاشد في الفعالية الرئيسة وهو من تجليات الحديث النبوي الشريف "الإيمان يمان والحكمة يمانية".



وواصل السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خطابه قائلا: ليس بغريب على شعبنا الذي يجسد إيمانه برسول الله إظهار كل هذا الالتزام والتأسي بسيرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) حيث استعادت هذه المناسبة حضورها في الساحة الإسلامية في عدد من الدول بعد أن غابت بفعل نشاط التكفيريين حيث التحرك السلبي للتكفيريين يحارب المناسبات الدينية المهمة ويصفها بالبدعة وفي مقدمتها ذكرى المولد وهم يعتبرون م



وتميز اليمنيون على غيرهم من الشعوب الإسلامية على إحياء المناسبة بهذا الزخم الكبير، إذ يعتبرونها محطة إيمانية لاستلهام الدروس والعبر والتزود من الأخلاق التي تحلى بها النبي وتجسيدها على أرض الواقع.. وهي مناسبة تأتي أيضا لتعزيز صمود وثبات اليمنيين الذين أكدوا على الاستمرار في مواجهة العدوان ورفد الجبهات والوقوف خلف قيادتهم حتى تحقيق النصر.



وقال مدير مكتب قائد حركة أنصارالله سفر الصوفي: "نحن حاضرون كذلك لانتصارنا لقضايانا ولأخذنا لحقوقنا من يد هؤلاء الأعداء الذين يعادون هذا الشعب ويظلمون هذا الشعب.



صورة أخرى من صور الصمود والثبات يرسمها اليمنيون في هذه اللوحة الفرحية بمولد النبي الأكرم، وموقف آخر يجددون خلاله المضي على نهج الرسول والانتصار لقيم العدالة والحرية والسلام.