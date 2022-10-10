الاحتلال يبدأ الضخ التجريبي في حقل كاريش

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: ان تل أبيب طلبت من الوسيط الأميركي هوكستين إبلاغ لبنان أنّها لن تستخرج الغاز اليوم من حقل كاريش



ونوه إعلام الاحتلال الى ان "تل أبيب معنية بأنّ تصل الرسالة إلى الأمين العام لحزب الله وبأنّها لا تريد حرباً".



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شركة انرجيان: بدأنا اليوم الاحد بضخ الغاز من الساحل إلى منصة كاريش.



وأضافت شركة انرجيان: ضخ الغاز إلى المنصة هو جزء من مسار الضخ الخاص بها وليس بداية استخراج للغاز.



ووفق إعلان الشركة، فقد بدأت بضخ الغاز التجريبي من الشاطئ باتجاه منصة استخراج الغاز العائمة في البحر، عبر الأنابيب الممتدة تحت الماء.



ومنحت وزارة الطاقة الإسرائيلية الشركة تصريحاً لبدء عمليات تجريب شبكة الأنابيب وضخ الغاز قبل نحو ثلاثة أسابيع.



وأعلنت الشركة أن تجريب شبكة الأنابيب عبر الضخ باتجاه البحر هو عملية مهمة في عملية تشغيل المنصة العامة.



ومساء أمس السبت، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، بني غانتس، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، أنّ المباحثات (غير المباشرة) بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي مستمرة، وأنه يقدّر بإمكانية "التوصل إلى اتفاق خلال أيام"، مضيفاً أنّ حالة الاستعداد لإمكانيات التصعيد جاءت بعد التهديدات التي أطلقها أخيراً الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله.



قراصنة عراقيون يخترقون موقع شركة انرجيان



قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان قراصنة عراقيين اخترقوا موقعي شركتي الغاز انرجيان ونتيفي غاز ليسرائيل، وذلك تزامنا مع عزم الاحتلال تشغيل حقل غاز كاريش تجريبيا.



وبحسب القناة العبرية 12 ، قام قراصنة عراقيون تحت اسم مجموعة "الطاهرة"، بتعطيل موقع شركة "Energin" الناشطة في منصة العمل في حقل كاريش قبل ساعات من بدء اختبار التدفق العكسي في منصة العمل الخاصة بها اليوم الأحد.