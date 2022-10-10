الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 تشرين الأول 2022 ساعة 09:01

الاحتلال يبدأ الضخ التجريبي في حقل كاريش

الاحتلال يبدأ الضخ التجريبي في حقل كاريش
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: ان تل أبيب طلبت من الوسيط الأميركي هوكستين إبلاغ لبنان أنّها لن تستخرج الغاز اليوم من حقل كاريش

ونوه إعلام الاحتلال الى ان "تل أبيب معنية بأنّ تصل الرسالة إلى الأمين العام لحزب الله وبأنّها لا تريد حرباً".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شركة انرجيان: بدأنا اليوم الاحد بضخ الغاز من الساحل إلى منصة كاريش.

وأضافت شركة انرجيان: ضخ الغاز إلى المنصة هو جزء من مسار الضخ الخاص بها وليس بداية استخراج للغاز.

ووفق إعلان الشركة، فقد بدأت بضخ الغاز التجريبي من الشاطئ باتجاه منصة استخراج الغاز العائمة في البحر، عبر الأنابيب الممتدة تحت الماء.

ومنحت وزارة الطاقة الإسرائيلية الشركة تصريحاً لبدء عمليات تجريب شبكة الأنابيب وضخ الغاز قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأعلنت الشركة أن تجريب شبكة الأنابيب عبر الضخ باتجاه البحر هو عملية مهمة في عملية تشغيل المنصة العامة.

ومساء أمس السبت، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، بني غانتس، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، أنّ المباحثات (غير المباشرة) بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي مستمرة، وأنه يقدّر بإمكانية "التوصل إلى اتفاق خلال أيام"، مضيفاً أنّ حالة الاستعداد لإمكانيات التصعيد جاءت بعد التهديدات التي أطلقها أخيراً الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله.

قراصنة عراقيون يخترقون موقع شركة انرجيان

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت ان قراصنة عراقيين اخترقوا موقعي شركتي الغاز انرجيان ونتيفي غاز ليسرائيل، وذلك تزامنا مع عزم الاحتلال تشغيل حقل غاز كاريش تجريبيا.

وبحسب القناة العبرية 12 ، قام قراصنة عراقيون تحت اسم مجموعة "الطاهرة"، بتعطيل موقع شركة "Energin" الناشطة في منصة العمل في حقل كاريش قبل ساعات من بدء اختبار التدفق العكسي في منصة العمل الخاصة بها اليوم الأحد.
مصدر : وكالات
رقم : 1018521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
10 تشرين الأول 2022
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
10 تشرين الأول 2022
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
10 تشرين الأول 2022
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
10 تشرين الأول 2022
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
8 تشرين الأول 2022
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
8 تشرين الأول 2022
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
8 تشرين الأول 2022
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
8 تشرين الأول 2022
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
8 تشرين الأول 2022
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
8 تشرين الأول 2022
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
8 تشرين الأول 2022
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
7 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها