الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 تشرين الأول 2022 ساعة 12:48

الاحتلال يواصل إطباق الخناق على مخيم شعفاط

الاحتلال يواصل إطباق الخناق على مخيم شعفاط
تواصل قوات الاحتلال نشر قواتها المختلفة على المدخلين الرئيسيين لمخيم شعفاط عناتا، وتغلق الحاجز المقام على مدخل المخيم بالكامل، أمام المركبات والمشاة، وتنتشر في عدة مفارق وأحياء في شوارع المخيم.

ونقلت مصادر صحفية عن مصادر محلية ان الدراسة في تلك المنطقة معلقة بشكل كامل، وكانت لجان أولياء الأمور في عناتا ومخيم شعفاط أعلنت مساء أمس عن تعليق الدوام في كافة المدارس حفاظا على سلامة الطلبة والطواقم التدريسية.

واشتدت مساء أمس المواجهات في شوارع مخيم شعفاط، وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة الإطلاق العشوائي والمكثف لقنابل الغاز، كما استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية، إضافة إلى حملة اقتحامات للمنازل والبنايات السكنية، واعتقالات في صفوف المواطنين في مخيم شعفاط.

ومن جهة أخرى أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا في الاتجاهين، ومنعت المواطنين من عبوره.
رقم : 1018551
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
10 تشرين الأول 2022
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
10 تشرين الأول 2022
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
10 تشرين الأول 2022
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
10 تشرين الأول 2022
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
8 تشرين الأول 2022
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
8 تشرين الأول 2022
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
8 تشرين الأول 2022
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
8 تشرين الأول 2022
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
8 تشرين الأول 2022
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
8 تشرين الأول 2022
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
8 تشرين الأول 2022
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
7 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها