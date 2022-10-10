انفجارات تهز كييف وعمدة المدينة يدعو السكان للذهاب الى الملاجئ

وقالت مصادر صحفية أوكرانية إنه "سمع دوي أربعة انفجارات في كييف، كما تحدثت تقارير عن عمل الدفاعات الجوية في مقاطعة كييف".



وأفاد سكان منطقة بيتشيرسكي في العاصمة بوقوع ثلاثة انفجارات قوية، وكان دويها مسموعا في مناطق أخرى من كييف أيضا.



وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الاثنين، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تصاعد أعمدة دخان في المدينة.



وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع عدة انفجارات في منطقة شيفتشينكوفسكي وسط العاصمة، مضيفا أنه يتم إرسال جميع خدمات الطوارئ إلى الموقع، وأن تفاصيل أخرى ستتبع في وقت لاحق.



وناشد كليتشكو جميع سكان العاصمة البقاء في الملاجئ.



من جانبه، قال أنطون غيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، إن صاروخا سقط في شارع فلاديميرسكايا، حيث يقع مقر جهاز أمن الدولة، كما يقع بالقرب منه مكتب الرئاسة الأوكرانية.



وأعلنت سلطات كييف وقف حركة المرور في أحد خطوط مترو الأنفاق في المدينة، مضيفة أن جميع محطات المترو ستستخدم كملاجئ.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الانفجارات وقعت قرابة الساعة 8,15 صباحا، بعد أكثر من ساعة على انطلاق صفارات الإنذار.



وأضافت الوكالة أن صحافيها شاهدوا عدة سيارات إسعاف تتوجه إلى موقع الانفجارات في وسط المدينة



وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من البلاد، بينها دنيبروبيتروفسك (وسط) وجيتومير وتيرنوبل وخميلنيتسكي ولفيف (غرب).