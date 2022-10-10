قائد عسكري: القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بمصالح وامن ايران

وقال العميد حاجيلو في تصريحه اليوم الاثنين خلال المراسم المشتركة للعرض الصباحي للقوات المسلحة في محافظة أذربيجان غربي شمال غرب ايران: ان الثورة الإسلامية الإيرانية بانتصارها بقيادة الإمام الخميني (رض) استطاعت أن تخلق التحدي الجاد للعالم ثنائي القطبية وان تبطل الحسابات والمعادلات الخاطئة للكتلتين الشرقية والغربية.



وأضاف: بناءً على ذلك ، بذل أعداء الإسلام الالداء كل جهودهم لمواجهة ووقف هذه الحركة العظيمة للشعب الإيراني.



وصرح القائد العسكري للجيش في شمال غرب البلاد: ان شموخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا الاقتدار والأمن المستقران ، الذي أصبح أساسًا للنمو الشامل ، لا يطاق بالنسبة لاعداء البلاد.



وتابع العميد حاجيلو: من هنا ، فإن تخطيط الإمام الخميني الحكيم وبعيد النظر في الحفاظ على الجيش وإنشاء الحرس الثوري والتعبئة الشعبية وتعزيز وتماسك قوى الشرطة والامن قد توقع الدفاع الشامل لمواجهة جميع أنواع التهديدات المعروفة اليوم باسم الحرب المركبة ضد البلاد وشعب إيران المظلوم.



وقال في ختام تصريحه: إن هذا الحفل الصباحي المشترك هو لتجديد العهد العسكري والبيعة لولي العصر (عجل الله تعالى ظهوره الشريف) ونائبه الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) ومن هذه المنصة نعلن لأعداء الجمهورية الإسلامية بأننا نحن قوات الجيش يدا بيد مع إخواننا في الحرس الثوري الإسلامي والتعبئة الشعبية وقوى الامن الداخلي وحرس الحدود وكوادر الامن لن نسمح بالمساس بمصالح وأمن بلادنا وشعبنا العزيز.