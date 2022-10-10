الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 تشرين الأول 2022 ساعة 15:59

قائد عسكري: القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بمصالح وامن ايران

قائد عسكري: القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بمصالح وامن ايران
وقال العميد حاجيلو في تصريحه اليوم الاثنين خلال المراسم المشتركة للعرض الصباحي للقوات المسلحة في محافظة أذربيجان غربي شمال غرب ايران: ان الثورة الإسلامية الإيرانية بانتصارها بقيادة الإمام الخميني (رض) استطاعت أن تخلق التحدي الجاد للعالم ثنائي القطبية وان تبطل الحسابات والمعادلات الخاطئة للكتلتين الشرقية والغربية.

وأضاف: بناءً على ذلك ، بذل أعداء الإسلام الالداء كل جهودهم لمواجهة ووقف هذه الحركة العظيمة للشعب الإيراني.

وصرح القائد العسكري للجيش في شمال غرب البلاد: ان شموخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا الاقتدار والأمن المستقران ، الذي أصبح أساسًا للنمو الشامل ، لا يطاق بالنسبة لاعداء البلاد.

وتابع العميد حاجيلو: من هنا ، فإن تخطيط الإمام الخميني الحكيم وبعيد النظر في الحفاظ على الجيش وإنشاء الحرس الثوري والتعبئة الشعبية وتعزيز وتماسك قوى الشرطة والامن قد توقع الدفاع الشامل لمواجهة جميع أنواع التهديدات المعروفة اليوم باسم الحرب المركبة ضد البلاد وشعب إيران المظلوم.

وقال في ختام تصريحه: إن هذا الحفل الصباحي المشترك هو لتجديد العهد العسكري والبيعة لولي العصر (عجل الله تعالى ظهوره الشريف) ونائبه الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) ومن هذه المنصة نعلن لأعداء الجمهورية الإسلامية بأننا نحن قوات الجيش يدا بيد مع إخواننا في الحرس الثوري الإسلامي والتعبئة الشعبية وقوى الامن الداخلي وحرس الحدود وكوادر الامن لن نسمح بالمساس بمصالح وأمن بلادنا وشعبنا العزيز.
رقم : 1018586
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
10 تشرين الأول 2022
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
10 تشرين الأول 2022
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
10 تشرين الأول 2022
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
10 تشرين الأول 2022
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
8 تشرين الأول 2022
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
8 تشرين الأول 2022
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
8 تشرين الأول 2022
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
8 تشرين الأول 2022
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
8 تشرين الأول 2022
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
8 تشرين الأول 2022
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
8 تشرين الأول 2022
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
7 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها