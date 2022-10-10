اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني

وقال اللواء سلامي في كلمة القاها في طهران في مراسم الاحتفاء بالشهداء الرياضيين ان الاعداء يريدون جرّ المعركة الى داخل اذهان وقلوب الشباب الايرانيين، متوعدا الاعداء الاجانب " سنأتي لمقارعتكم حتى بهؤلاء الشباب القلائل الذين خدعتموهم ، ان هؤلاء الشباب سيعودون الى احضان الشعب وسيعرضون عن الاعداء ، انهم سيعرفون العدو عاجلا ونحن سننتقم بهؤلاء الشباب، وعلى الاعداء ان يحذروا ".



ووجه اللواء سلامي تحذيرا الى الذين يديرون أجهزة بث الاكاذيب والشائعات من اجل احداث بلبلة في داخل ايران قائلا " كفوا عن هذا العمل ، انكم قد جربتمونا في السابق ، واحذروا لاننا سنستهدفكم".



ووجه اللواء سلامي الشكر للشعب الايراني الذي لم يستجب لدعوات الاجانب وقام بتحييد صفوفه عن مثيري الشغب وجابه هذا السيناريو الخطير عبر تسطير ملحمة عظيمة.



واضاف اللواء سلامي ان عدد قليل من الشباب الايرانيين قد تأثر بدعايات العدو ونحن نقول لهؤلاء الشباب ان عليكم ان تعرفوا عدوكم ولا تصبحوا بيادق له ولجنرالاته السياسيين ضد ايران القوية، ان هؤلاء لا يريدون خيرا لكم ونحن نعرف هؤلاء الشياطين.



وشدد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان الفخر والعظمة والمكانة السياسية والعلمية والتقنية التي حققتها ايران جاءت بفضل دماء مئات آلاف الشهداء الشباب وان النظام الاسلامي لم يحقق لايران الا الاستقلال والحرية والتحرر من سطوة الاعداء ورفع الحرمان و التقدم ، والامن والرفاهية واعتزاز الشعب.



واكد اللواء سلامي ان النظام الاسلامي في ايران وقف في وجه الاعداء وان الاضرار بصموده واهانة المقدسات هي أمنية الاميركيين ويجب عدم الانجرار خلف الاميركيين.