سوريا تدين العمل الإرهابي باستهدف جسر القرم

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لـ سانا اليوم: “إن هذا العمل الإرهابي الذي لم يقابل بأي إدانة من قبل الولايات المتحدة وأدواتها في الغرب، يوضح بشكل جلي التواطؤ والشراكة الكاملة لهذا الغرب في استهداف روسيا الاتحادية، بهدف إبقاء الهيمنة الغربية على العالم”.



وأضاف: “إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع روسيا الاتحادية، فإنها تؤكد على حق روسيا الاتحادية باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها القومي، ووضع حد للعدوان الأطلسي الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم في أوروبا والعالم”.