وتابع: "تم تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية والضربات كانت موجهة لإستهداف الإدارة العسكرية لأوكرانيا والاتصالات والطاقة".



واردف قائلا: "من المستحيل ترك جرائم نظام كييف من دون أي ردّ شديد".