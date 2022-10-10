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الاثنين 10 تشرين الأول 2022 ساعة 16:20
بوتين يتوعّد أوكرانيا بـ"ردّ شديد"
وتابع: "تم تنفيذ ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على البنية التحتية الأوكرانية والضربات كانت موجهة لإستهداف الإدارة العسكرية لأوكرانيا والاتصالات والطاقة".
واردف قائلا: "من المستحيل ترك جرائم نظام كييف من دون أي ردّ شديد".
رقم :
1018594
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