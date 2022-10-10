الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 تشرين الأول 2022 ساعة 21:22

عشرة آلاف من البيوت ستختفي في بنغلادش

عشرة آلاف من البيوت ستختفي في بنغلادش
تقديرات اطلقها مركز المعلومات حول البيئة والجغرافيا..أما الأمم المتحدة فأكدت الحاجة الى مئتين وثلاثين مليار دولار حتى العام 2050 للتخفيف من تداعيات التغير المناخي في بنغلادش معتبرة أنها من بين أكثر دول العالم عرضة وتأثرا بالظواهر المناخية القصوى منذ مطلع القرن الحالي.

وقال إيان فراي وهو مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التغير المناخي: "ظواهر التآكل ناجمة بوضوح عن التغير المناخي لا ينبغي أن تتحمل بنغلادش وحدها وزر التغير المناخي فأغنى الدول تسجل مستوى انبعاثات أعلى بكثير ويجب أن تساهم في دفع هذه التكلفة".

وقال مالك فدا خان وهو خبير تخطيط الموارد المائية: "نتوقع تغيرا في نمط هطول الأمطار بحلول العام 2050 وستزيد احتمالية التعرية بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة".

في هذه البلدة التي تسمى بانغلا ازار جرفت مياه نهر بادما منذ فترة معبدا ومعه مئتا منزل مشردة المئات من السكان أما الذين نجت منازلهم فيعيشون قلقا بشأن المكان الذي يمكنهم اللجوء إليه في حال أتى نهر بادما على مزيد من الأراضي.

وقالت كيهو راني وهي لاجئة: "جرفت المنازل والأثاث بين عشية وضحاها. لست أنا وحدي فقد واجه آلاف آخرون نفس المصير. جميعنا الآن لاجئون لا نعرف أين نعيش وأين ننام".

وقال سوهراب حسين بير وهو العضو في مجلس بلدية القرية: "كان التآكل وحشيا هؤلاء الأشخاص لم يفقدوا منازلهم فحسب ، بل أراضيهم الزراعية أيضا".

هذا وعرفت بنغلادش هذه السنة أسوأ فيضانات منذ اكثر من 20 عاما أسفرت عن سقوط أكثر من مئة قتيل وعزلت نحو سبعة ملايين آخرين واختفاء بلدات بأكملها في عمق الأراضي بعيدا من السواحل.

ويهدد ارتفاع مستوى مياه البحار الناجم عن الاضطرابات المناخية بإرغام عشرات الملايين الآخرين على هجر منازلهم على طول ساحل بنغلادش وبغمر الأراضي الزراعية الخصبة بمياه مالحة.
رقم : 1018630
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
10 تشرين الأول 2022
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
10 تشرين الأول 2022
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
10 تشرين الأول 2022
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
10 تشرين الأول 2022
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
8 تشرين الأول 2022
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
8 تشرين الأول 2022
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
8 تشرين الأول 2022
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
عودة الصراع الي اليمن.. أنصار الله تبث الرعب في أروقة الرياض
8 تشرين الأول 2022
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
القارة العجوز تنافق..والكيان الصهیوني يتمرد ويستبد
8 تشرين الأول 2022
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
هزيمة الكيان الصهيوني خطوة بخطوة أمام لبنان في أزمة حقول الغاز
8 تشرين الأول 2022
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
الادميرال تنكسيري: سفينتان حربيتان ستنضمان لبحرية الحرس الثوري
8 تشرين الأول 2022
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
قائد حرس الحدود: تعاظم قدرات إيران شوكة في عيون الأعداء
7 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها