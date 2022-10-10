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الاثنين 10 تشرين الأول 2022 ساعة 22:01

انتشال 8 جثث قبالة السواحل التونسية

انتشال 8 جثث قبالة السواحل التونسية
وقال منجي سليم المسؤول بمنظمة الهلال الأحمر في منطقة مدنين في الجنوب لوكالة فرانس برس "عثر بحارة صباح الاثنين على 8 جثث قبالة سواحل جرجيس (جنوب-شرق) يعتقد أنها لمهاجرين غرق مركبهم منذ أسبوعين".

وتم أخذ عينات من الحامض النووي للجثث للتعرف على هويتهم، وفقا للمصدر نفسه.

وكان مركب يقل 18 مهاجرا تونسيا بينهم رضيع فقد منذ أسبوعين عرض سواحل جرجيس، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتتواصل عمليات البحث من قبل قوات خفر السواحل التونسية، وفقا للهلال الأحمر التونسي.

وفي مطلع سبتمبر 2022، لقي 12 تونسيا حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

ومع تحسن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.

وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك نحو 11 ألفا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وخلال الفترة نفسها أوقف 536 مهربا من بينهم 21 أجنبيا.

وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم لنقص في المعدات.

وفقا لوكالة "فرونتكس" الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من يناير إلى يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
رقم : 1018636
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