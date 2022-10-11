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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 ساعة 09:01

الأزهر يدين حرق مستوطنين نسخا من المصحف في الخليل

الأزهر يدين حرق مستوطنين نسخا من المصحف في الخليل
وأكد الأزهر في بيان له مساء اليوم، أن المصحف الشريف سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية، وموجها لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الصغار، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والكراهية والنفوس المريضة، من أصحاب السجلات السوداء في القتل والإرهاب، وممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من الفلسطينيين.

وأضاف في بيانه: "ويؤمن الأزهر إيمانا راسخا بأن الله تكفل بحفظ القرآن الكريم، وأنه باق ما بَقِيَت الدنيا، وأن أعداء الإنسانية والحضارة إلى فناء وزوال".

وشدد الأزهر على أن هذه الجرائم الصهيونية التي تغذي مشاعر العنف والكراهية، وتضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط، تؤكد من جديد على ضرورة وحدة العرب والمسلمين، ووقوفهم قوة صلبة في مواجهة العابثين بحرماتهم ومقدساتهم، وإنهم لقادرون على رد الصاع صاعين لو أرادوا.

وأقدم مستوطنون إسرائيليون يوم الاثنين على تمزيق نسخ من القرآن الكريم وإحراقها ثم ألقوا بها في القمامة في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال نضال الجعبري مدير أوقاف الخليل لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطنين مزقوا وأحرقوا عددا من المصاحف وألقوها في القمامة قرب مسجد قيطون عند الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة وسط الخليل.
مصدر : وكالات
رقم : 1018701
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