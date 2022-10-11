ايران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز

وذكرت وكالة رويترز بأنها اطلعت على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاده بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل السادس تم نصبتها مؤخرا في منشآت نطنز (وسط ايران).



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها بتاريخ 31 اب / اغسطس الماضي عن تشغيل ثاني سلسلة اجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشآت نطنز.



كما ان الوكالة الدولية كانت قد ذكرت قبل يومين من التاريخ المذكور اي في يوم 29 آب / اغسطس الماضي عن تشغيل أول سلسلة اجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشآت نطنز.



يذكر ان الوكالة الدولية كانت قد ابلغت أعضاءها في تقرير لها بتاريخ 3 آب / أغسطس الماضي بأن ايران قد أتمت الاستعدادات لتركيب ثلاثة مجموعات من اجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (IR-۶ ) في منشآت نطنز لتخصيب اليورانيوم.