الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 ساعة 09:05

ماكرون یهاتف زيلينسكي حول القصف الصاروخي الروسي لأوكرانيا

ماكرون یهاتف زيلينسكي حول القصف الصاروخي الروسي لأوكرانيا
وقال الإليزيه في بيانه إن "الرئيس عبّر عن قلقه البالغ حيال الضربات التي أودت بضحايا مدنيين، وأكد على دعمه التام والكامل للرئيس زيلينسكي والتزام فرنسا بزيادة دعمها لأوكرانيا، بما يتوافق مع الاحتياجات التي عبرت عنها كييف، بما في ذلك في مجال المعدات العسكرية".

وظهر الاثنين قال ماكرون خلال زيارة إلى مايين (شمال شرق) إن "الضربات المتعمدة التي تشنها روسيا على كامل الأراضي الأوكرانية وضد المدنيين تمثل تغيرا عميقا في طبيعة هذه الحرب".

وأضاف أنه حالما يعود إلى باريس سيجمع مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين المعنيين بالملف الأوكراني من أجل "تقييم" الوضع بعد هذا القصف الصاروخي غير المسبوق منذ أشهر عدة.

وأكد الإليزيه أن مجلس دفاع مصغرا عقد مساء الاثنين برئاسة ماكرون على مدى ساعة ونصف الساعة بحضور وزيري الخارجية كاثرين كولونا والجيوش سيباستيان ليكورنو.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه خلال الاجتماع اتخذ ماكرون "إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا عسكريا وتلبية احتياجات سكانها".
مصدر : وكالات
رقم : 1018703
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2022
المناورات العسکرية السورية... التداعيات والرسائل التحذيرية
المناورات العسکرية السورية... التداعيات والرسائل التحذيرية
11 تشرين الأول 2022
نظرة على سياسة الطاقة لتركيا وأذربيجان تجاه الغرب
نظرة على سياسة الطاقة لتركيا وأذربيجان تجاه الغرب
11 تشرين الأول 2022
الانتخابات الصورية البحرينية....ديكتاتورية بحرينية بزي الديمقراطية
الانتخابات الصورية البحرينية....ديكتاتورية بحرينية بزي الديمقراطية
11 تشرين الأول 2022
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
10 تشرين الأول 2022
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
10 تشرين الأول 2022
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
10 تشرين الأول 2022
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
10 تشرين الأول 2022
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
10 تشرين الأول 2022
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
8 تشرين الأول 2022
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
8 تشرين الأول 2022
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
8 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها