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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 ساعة 11:15

سيناتور ديمقراطي يتوعد السعودية ويدعو إلى "تجميد فوري" للعلاقات

سيناتور ديمقراطي يتوعد السعودية ويدعو إلى "تجميد فوري" للعلاقات
ووافقت مجموعة أوبك+ التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج بما يقرب من اثنين في بالمئة من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية.

ودعا مينينديز إلى اتخاذ إجراءات حادة، في مؤشر على تنامي الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية.

وقال مينينديز في بيان: "يجب على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع السعودية، بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن أفراد ومصالح الولايات المتحدة.

وتابع "بصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. طفح الكيل"، وأضاف مينينديز أنه شعر بالفزع من الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، حسب تعبيره.

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع، وذلك بعد يومين من خفض أوبك+ إنتاجها، قبل أن تتراجع يوم الإثنين وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي محتمل.

وتمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف أمام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر- تشرين الثاني، والتي سيسعون فيها للمحافظة على سيطرتهم على الكونغرس.

ويراجع قادة لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الصفقات الكبرى للأسلحة الدولية، والتي لا يجري إقرارها بشكل عام دون موافقتهم.

والسعودية هي أهم مشتر للمعدات العسكرية أمريكية الصنع.
مصدر : وكالات
رقم : 1018717
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