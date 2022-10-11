الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 ساعة 12:43

رئيسي: أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب

رئيسي: أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب
وقال السيد رئيسي، في اتصال هاتفي مع عائلة التعبوي المدافع عن الامن الشهيد ​​سلمان أميراحمدي الذي استشهد اخيرا خلال تصديه لاعمال الشغب في طهران: "ان الرصيد الاهم لإيران الإسلامية هم الرجال والنساء من امثال الشهيد أميراحمدي الذين واجهوا في مختلف الأوقات تحديات ومخاطر مختلفة وضحوا بانفسهم من اجل الا يلحق الضرر بالشعب والبلاد".

وتقدم رئيس الجمهورية بالتعازي والمواساة لأسرة الشهيد أميرأحمدي ، ووصف ثقافة التضحية والاستشهاد بأنها من أهم مقومات القدرة الوطنية في إيران ، وأضاف: ما جعل الجمهورية الإسلامية فخورة ومنتصرة في ميدان المواجهة المستمرة مع كل أنواع التهديدات والمؤامرات والأعمال العدائية هو الرصيد الاجتماعي ووحدة الكلمة وثقافة التضحية والاستشهاد.

واعتبر الرئيس الايراني ، أمن واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانهما مدينان لصمود الشعب الايراني وجهاد آلاف الشهداء، مؤكدا على ضرورة اهتمام الجميع بهذا الرصيد الوطني.

وشدد على ضرورة المتابعة الجادة للحدث المأساوي لاستشهاد أميرأحمدي ، وأعلن بذل الجهود الجادة من قبل جميع الجهات المسؤولة لكشف ومعاقبة المرتكبين الرئيسيين لهذه الجريمة ومخططي المؤامرة الأخيرة ضد البلاد.

وفي الختام ، أعرب السيد رئيسي عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع القوى الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وقال: إن هذه الجهود ستكون ان شاء الله ذات اجر لدى الباري تعالى.
رقم : 1018735
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2022
المناورات العسکرية السورية... التداعيات والرسائل التحذيرية
المناورات العسکرية السورية... التداعيات والرسائل التحذيرية
11 تشرين الأول 2022
نظرة على سياسة الطاقة لتركيا وأذربيجان تجاه الغرب
نظرة على سياسة الطاقة لتركيا وأذربيجان تجاه الغرب
11 تشرين الأول 2022
الانتخابات الصورية البحرينية....ديكتاتورية بحرينية بزي الديمقراطية
الانتخابات الصورية البحرينية....ديكتاتورية بحرينية بزي الديمقراطية
11 تشرين الأول 2022
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
اللواء سلامي: العدو لا يكنّ الخير للشباب الإيراني
10 تشرين الأول 2022
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
قائد الثورة: الغربيون يتخطون الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحهم
10 تشرين الأول 2022
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
10 تشرين الأول 2022
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
10 تشرين الأول 2022
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
10 تشرين الأول 2022
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
8 تشرين الأول 2022
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
8 تشرين الأول 2022
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها
8 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها