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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 ساعة 12:48
عمليات دهم واقتحامات متواصلة..

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة والقدس
ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عامر محمود حمايل (26 عاما)، وأسيد محمد سليمان معلا (28 عاما) بعد أن فتشت منزليهما في بلدة بيتا جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل جنوب نابلس، واعتقلت أحمد عادل القني بعد أن فتشت منزله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد حسن صدقة بعد اقتحام قرية عنزة، فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عجة، وعرابة، وفحمة، والزاوية، ومركة، وكفر راعي.

وفي بيت لحم، اعتقلت عدي محمد زواهرة (21 عاما) من قرية زعترة شرق بيت لحم، وأحمد سلطي ثوابتة (23 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا بعد مداهمة منزليهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت أيمن سرندح، وجمال التميمي، ونجله خالد من بلدة عناتا.

وتواصل قوات حملتها الواسعة ضد سكان مخيم شعفاط، بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار البطولية على حاجز المخيم والتي أدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين، مساء السبت الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة التميمي بضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة، وأخذت قياسات له تمهيدا لتفجيره.

وشهد المخيم وخاصة ضاحية السلام، مواجهات عنيفة جدًا بين الشبان الغاضبين، وتلك القوات التي استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام بكثافة، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وتفرض قوات الاحتلال عقابا جماعيا على المخيم، حيث تواصل إغلاق مداخل ومخارج المخيم، كما تواصل إغلاق حواجز ومداخل أخرى لبلدات حزما وعناتا وغيرها من بلدات القدس التي تعيش تحت الحصار المشدد.
مصدر : وكالات
رقم : 1018739
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