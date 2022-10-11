بهادري جهرمي: الحكومة توافق على تنظيم تجمعات قانونية

وقال "علي بهادري جهرمي" في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء: إن الإجراءات المتخذة خلال هذه الأيام أظهرت أن الأعداء يستغلون أي موقع لمهاجمة البلاد.



وتابع ان الحكومة توافق على تنظيم التجمعات بشكل قانوني ويحدد القانون أيضًا القواعد المتعلقة بنشاط الأحزاب والجماعات السياسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة هناك قنوات معادية تقوم بالترويج للارهاب بدلاً من تقديم أخبار دقيقة وهذه القنوات مدعومة من قبل دول لا تجرؤ على نشر أخبار تعود الى الصراعات فيها مؤكدا ان الحكومة اتخذت اجراءات حيال تلك الاعمال دفاعا عن حقوق الشعب الايراني.



وأشار بهادري جهرمي إلى تدخل الدول الغربية في شؤون البلاد والعقوبات المفروضة على ايران وقال: نشهد ازدواجية المعايير من قبل الدول الغربية في مختلف المجالات، كما رأينا، كيف تحرض هذه الدول على أعمال الشغب بذريعة الدفاع عن النساء لكن في قلب اوروبا تعرضت السفيرة الايرانية للهجوم بسلاح بارد وهذا يكشف عن العجز عن توفير الامن للسفيرة الايرانية.



وأوضح المتحدث باسم الحكومة حول تأثير الأعداء على المدارس والتلامذة : اثبت التلامذة في أوقات مختلفة أنهم يستطيعون ضمان مستقبل البلاد بموهبتهم



وفي جانب اخر من تصريحاته وردا على سؤال حول إنجازات زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية الى روسيا، قال بهادري جهرمي: طرح محمد مخبر سبعة مقترحات لإزالة العقبات الاقتصادية في اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين، وأهمها هو العمل علی إنشاء منطقة تجاریة حرة مشتركة.

