ايران تصدر 12.3 مليار دولار سلعا لبلدان الجوار

وأضاف " روح الله لطيفي" في بيان حول الاداء التجاري مع بلدان الجوار نشر اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الايرانية قد نمت سعريا 10 بالمئة وانخفضت كمّيا 19 بالمئة على اساس سنوي.



بالمقابل أشار الى استيراد ايران 9.320 مليون طن من السلع بقيمة 11.870 مليار دولار بانخفاض كمي 14 بالمئة وسعري 4.4 بالمئة.



وحول الاسواق الرئيسية الخمسة الاولى المستوردة للسلع الايرانية، بيّن لطيفي أن العراق تصدر القائمة بتوريد 9.866 مليون طن بقيمة 3.382 مليار دولار تلته كل من الامارات 5.721 مليون طن بـ 3.112 مليار وتركيا 4.106 مليون طن بـ 2.626 مليار دولار وافغانستان 1.582 مليون طن بـ 792 مليون دولار وباكستان 1.315 مليون طن بـ 561 مليون دولار.



وحول بقية دول الجوار المستوردة لفت الى أن سلطنة عمان استوردت من ايران سلعا بـ 1.540 مليون طن بـ 542 مليون دولار، وآذربيجان 372 الف طن بـ 363 مليونا وروسيا 622 الف طن بـ 339 مليونا وتركمانستان 631 الف طن بـ 206 ملايين دولار فضلا عن أرمينيا 426 الف طن بـ 177 مليونا والكويت 2.356 مليون طن بـ 82 مليونا وكازاخستان 273 الف طن بـ 75 مليون دولار، وقطر 464 الف طن بـ 65 مليون دولار والبحرين 4847 طنا و3.9 مليون والسعودية 476 الف طن بـ 246,509 دولارات.



وحول الاسواق الرئيسية التي استوردت ايران منها بالنصف الاول، تصدرت الامارات دول الجوار المصدرة بـ 7.206 مليار دولار وجاءت تواليا كل من تركيا 2.680 مليار دولار وروسيا 876 مليونا وباكستان 494 مليونا وعمان 365 مليون دولار.