مواقع التواصل تشيد بعملية شعفاط في القدس المحتلة

عملية بطولية نفذها فدائي فلسطيني ومن نقطة الصفر، أشهر سلاحه واطلق رصاصاته مرديا بها مجندة صهيونية واصاب جنديين آخرين احدهما بحال الخطر عند حاجز شعفاط في القدس المحتلة وسط رعب وفزع جنود الاحتلال الصهاينة الذين هرعوا خوفا على حياتهم امام بسالة وشجاعة منفذ واحد هو من اختار التوقيت والمكان.



وفي هذا الصدد نشرت مصادر عبرية أول فيديو للحظة عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني، مساء السبت، على حاجز شعفاط في مدينة القدس المحتلة وأدت إلى مقتل مجندة صهيونية وإصابة اخرين.



وأظهر المقطع المصور، ترجل منفذ العملية من مركبة بيضاء بكل هدوء، ثم شرع بإطلاق النار باتجاه الجنود المتواجدين على الحاجز من نقطة صفر بواسطة مسدس.



وأصيب جنود الاحتلال المنتشرين داخل الحاجز (أظهر الفيديو حوالي 9 جنود) بحالة من الرعب والفزع فور بدء المنفذ بإطلاق النار وهربوا من المكان، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام من الموقع.



وفي وقت سابق اعترف الناطق باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن مجندة في جيش الاحتلال لقت مصرعها فجر اليوم الأحد متأثرة بجراح أصيبت بها في هجوم مسلح نُفذ مساء السبت عند الحاجز العسكري لمدخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة.



وتواصل أجهزة الاحتلال الأمنية منذ مساء السبت البحث عن منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة.



وإدّعت سلطات الاحتلال بأن منفذ عملية حاجز شعفاط هو "عدي التميمي" 22 عاما مضيفا الى أنه لم يعتقل سابقا، وليس لديه أي انتماء تنظيمي.



وبينت صحيفة يديعوت أحرونوت أن تقديرات أجهزة أمن الاحتلال تشير إلى احتمالية أن يكون التميمي قد تصرف بمفرده بدون أي ارتباط بحركة فلسطينية أو خلية منظمة.



وأوضحت الصحيفة أن الاحتلال اعتقل والدة ووالد وشقيق المنفذ، بالإضافة للشخص الذي أقله في مركبته، وثلاثة شبان آخرين يدعي الاحتلال أنهم قد يكونوا ساعدوه.



في التحقيق الأولي الذي أجراه الاحتلال، تبين أن التميمي استقل سيارة مع أربعة شبان، وقال إنه يريد الذهاب إلى مستوطنة "موديعين"، وعندما وصلوا إلى الحاجز، نزل من السيارة وأطلق سبع طلقات ثم انسحب من المكان.



من جهتها رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء أمس السبت، بعملية اطلاق النار مؤكدة أن ما حصل رد طبيعي على جرائم الاحتلال وتدنيس الأقصى.



جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن حركات "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"المجاهدين".



وقالت حركة حماس: "إن جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى وضد أبناء شعبنا لن تبقى دون رد، وإن رصاص الأحرار يعرف طريقه نحو أهداف الاحتلال المنتشرة".



وأضافت: "إن عملية القدس تأتي ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال وتدنيس الأقصى".



من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي: "تأتي هذه العملية في التوقيت والزمان والمكان المناسب للرد على جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق شهدائنا في الضفة".



وأضافت: "هذه العملية البطولية تكسر المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية للاحتلال التي تحاول استخدام كل الطرق الإجرامية للقضاء على انتفاضة شعبنا".



فيما اكدت حركة المجاهدين أن "العملية بالقدس تمثل ردًا طبيعيًا على تمادي الاحتلال في جرائمه ضد أبناء شعبنا في الضفة واستمرار اقتحاماته للمسجد الأقصى".



وكتب احد النشطاء حول هذا الموضوع مغرداً: "دون أن يهتز له جفن! اطلق النار على ثلاثة منهم، وخانه المسدس، فأنسحب تحت زخات الرصاص "سليماً معافى" فيديو لا يُمل من مشاهدته".



وغرد ناشط آخر حول هذا الموضوع كاتبا: "فروا مذعورين كالجرذان عملية شعفاط يوم أمس ليلا ، عملية شجاعة ترجل فيها المقاتل بكل ثقة واطلق الرصاص من المسافة صفر واختفى" .



وعلق القعمي محمد علي حول هذا الموضوع: "عملية شعفاط بالقدس المحتلة تكشف ضعف العدو الإسرائيلي وأن بإمكان الشعب الفلسطيني وبالمسدس أن يصنع المستحيل بل ويسلب قطعان الصهاينة أسلحتهم ويقاتلهم بها".



