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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 ساعة 18:14

الحزب الديمقراطي العراقي: لا اتفاق بين الكرد حول مرشح الرئاسة

الحزب الديمقراطي العراقي: لا اتفاق بين الكرد حول مرشح الرئاسة
وحسب مصادر قال كريم ان :"الموقف الكردي حتى الان لايوجد اي اتفاق انما كل حزب متمسك بمرشحه".

واضاف "قبل اشهر من الان كان هنالك اتفاق اولي على مرشح تسوية الا ان دخول الحزب الديمقراطي الى تحالف ادارة الدولة، تسبب بنقض الاتحاد الوطني لوعودهم بشأن مرشح التسوية".

واشار كريم الى "معاودة الاتحاد واصرارهم على المرشح برهم صالح وبالتالي عاود الديمقراطي الكردستاني تمسكه بريبر احمد".

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد من ائتلاف إدارة الدولة يضم فالح الفياض ومحمد شياع السوداني إلى أربيل.

وبحسب المصدر النيابي للفرات نيوز، ان اللقاء بحث الاسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين.

وكشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني،شيرزاد صمد، ما أبلغ وفد إئتلاف إدارة الدولة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بشأن ملف انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال {"الفرات نيوز" ان ، وفد بغداد الذي زار أربيل أبلغ بارزاني بتمسك الاتحاد في مرشحهم برهم صالح وبزيارة الوفد يكون نهاية فعلية للتحالف الثلاثي السابق، فيما رجح، حسم ملف رئاسة الحمهورية نهاية الأسبوع وان الوفد أبلغ بارزاني انه اذا لم يتنازل عن مرشحه سيدخلون بمرشحين أثنين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
مصدر : وكالات
رقم : 1018779
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