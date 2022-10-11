العامري وطالباني يشددان على الاسراع بتشكيل حكومة العراق

وقال مكتب العامري في بيان إن الأخير "استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء، بالعاصمة بغداد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني"حسب "السومرية نيوز".



وبحث الطرفان، وفق البيان، "آخر مستجدات الوضع السياسي والاسراع في تشكيل الحكومة".