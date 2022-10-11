السيد فضل الله: لا يمكن لاحد انكار معادلة القوة في إنجاز ملف الترسيم

ولفت السيد فضل الله، الى أنه "لا يمكن لأحد أن يتنكر لمعادلة القوة التي ساهمت في استعادة حقوق لبنان في ثروته النفطية والغازية، وفي التوقيت الدولي والإقليمي المناسب، ولكن ذلك لا يكفي، حتى نقول إن لبنان قد قطع الشوط الأكبر في عملية النهوض أو أنه بدأ في السير به".



وشدد على أنه "لا يمكننا الركون إلى هذا النجاح في تحصيل الحقوق، وخصوصاً إذا وصلنا إلى الاتفاق النهائي، لأن التجارب السابقة علمتنا أننا في أكثر من جولة استطعنا إفشال مخططات العدو وتحقيق أكثر من نصر عليه، ولكننا عدنا لنخسر ما تم إنجازه من خلال ما يقوم به السياسيون من توظيف للمكاسب السياسية أو الوطنية مستفيدين من النظام الطائفي، في سياسة المحاصصات والهدر والفساد، وحيث الخوف المشروع من أن تلتهم هذه السياسة ما سوف يستعيده لبنان من ثروة نفطية وغازية".