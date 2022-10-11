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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022 ساعة 21:41

ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الاسرائيلية هل يتحول لانجاز تاريخي؟

ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الاسرائيلية هل يتحول لانجاز تاريخي؟
وفي هذا الصدد أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر ان الصيغة النهائية للمسودة مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية فيما اكد كبير المفاوضين اللبنانيين و إلياس أبو صعب انه تمّ التوصل إلى اتفاق منصف يرضي الطرفين وقال عقب تسليمه الصيغة النهائية للرئيس ميشال عون إنّ لبنان حصل على مطالبه لأنّها محقة.

ومن جهته قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا “أشكر الفريق اللبناني الذي ساهم في دراسة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية”.

وتابع ميقاتي “كما أشكر الإدارة الأميركية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالذات، لما قاموا به مع شركة توتال التي اجتمعنا بها صباحا، وتم الإتفاق على البدء بمراحل التنقيب فور الإتفاق النهائي”.

وطلب ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا. 

واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة توتال الفرنسية ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال افريقيا جان جايلي وفي خلال الاجتماع طلب ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا.

وامل ميقاتي ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في التوصل الى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية.

وخلال تسلمه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق صباح اليوم في السراي الحكومي، اعتبر ميقاتي ان الموقف اللبناني الموحّد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه افضى الى هذه النتيجة الايجابية، وكلنا امل ان تبلغ الامور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية.

وبدوره أكد العلامة السيد علي فضل الله ، على "ضرورة أن يكون إنجاز ملف الترسيم البحري في حال حصوله واكتماله محطة أساسية في عملية النهوض المطلوبة داخلياً على مختلف المستويات"، معتبراً أن "التأخير في عملية الإصلاح قد يؤدي إلى نسف هذا الإنجاز الذي حققته المقاومة في مواجهة العدو".

ولفت السيد فضل الله، الى أنه "لا يمكن لأحد أن يتنكر لمعادلة القوة التي ساهمت في استعادة حقوق لبنان في ثروته النفطية والغازية، وفي التوقيت الدولي والإقليمي المناسب، ولكن ذلك لا يكفي، حتى نقول إن لبنان قد قطع الشوط الأكبر في عملية النهوض أو أنه بدأ في السير به".

وشدد على أنه "لا يمكننا الركون إلى هذا النجاح في تحصيل الحقوق، وخصوصاً إذا وصلنا إلى الاتفاق النهائي، لأن التجارب السابقة علمتنا أننا في أكثر من جولة استطعنا إفشال مخططات العدو وتحقيق أكثر من نصر عليه، ولكننا عدنا لنخسر ما تم إنجازه من خلال ما يقوم به السياسيون من توظيف للمكاسب السياسية أو الوطنية مستفيدين من النظام الطائفي، في سياسة المحاصصات والهدر والفساد، وحيث الخوف المشروع من أن تلتهم هذه السياسة ما سوف يستعيده لبنان من ثروة نفطية وغازية".
رقم : 1018814
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