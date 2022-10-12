إصابة 3 جنود إثر تعرض ارهابي شمالي بغداد

اسلام تايمز (العراق) - أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتعرض قوة أمنية الى استهداف ارهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد، فيما أكد أن الاستهداف ادى الى اصابة 3 جنود.