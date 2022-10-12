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الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 ساعة 10:07
إصابة 3 جنود إثر تعرض ارهابي شمالي بغداد
وقال المصدر إن "قوة أمنية مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تعرضت لاستهداف ارهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد".
وأضاف، أن "حصيلة الاستهداف الاولية تؤكد اصابة ثلاثة جنود من الحشد والجيش".
مصدر :
وكالات
رقم :
1018861
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