روسيا تعتقل ثمانية أشخاص على صلة بتفجير جسر القرم

اسلام تايمز (روسيا) - أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، بأن جهاز الأمن الاتحادي للروسي، قال اليوم إنه اعتقل خمسة روس وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، لصلتهم بالانفجار الذي دمّر جسر القرم السبت الماضي.