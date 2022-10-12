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الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 ساعة 12:30
العراق..عملية أمنية واسعة بحثا عن فلول داعش في الموصل
وذكر اعلام الحشد في بيان، ان :"العملية تهدف للبحث عن فلول داعش المختبئين في الوديان والانفاق، والعمل على هدمها لمنع استغلالها مرة أخرى".
مصدر :
وكالات
رقم :
1018892
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