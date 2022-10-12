العراق..عملية أمنية واسعة بحثا عن فلول داعش في الموصل

اسلام تايمز (العراق) - شرعت قوة مشتركة من الألوية 21، و53 ضمن قيادة عمليات نينوى ومفارز معاونية الاستخبارات في الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، بعملية أمنية واسعة لتفتيش جبال شيخ إبراهيم في قضاء تلعفر غرب الموصل