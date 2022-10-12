عدلية طهران: إصدار لوائح اتهام بحق 60 من معتقلي اعمال الشغب

وقال صالحي ، في تصريح له اليوم الاربعاء فيما يتعلق بآخر اوضاع التعامل مع قضية الضالعين في أعمال الشغب الأخيرة: إننا نتعامل مع القضايا على مرحلتين بخصوص هذه القضية.



واضاف: بناء على أوامر قائد الثورة الاسلامية وأمر رئيس السلطة القضائية، فقد تم وفق الرافة الاسلامية واخذ ضمانات مناسبة الإفراج عن بعض الشبان الذين قاموا ببعض الاعمال في هذه الأحداث انسياقا وراء احاسيس آنية.



وصرح المدعي العام والثوري في طهران أن المناهضين والعملاء للكيان الصهيوني الغاصب اتخذوا وفاة السيدة مهسا اميني ذريعة لارتكاب أعمال الشغب الأخيرة وأوضح: ان منظمة الطب الشرعي أوضحت سبب وفاة السيدة أميني وأعلنت ذلك رسميًا. من الان فصاعدًا ، سيتم التعامل بحزم ودون تسامح من قبل النظام القضائي مع أولئك الذين يتعرضون لحياة المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم ، وكوادر الامن الداخلي والقوات العسكرية الاخرى ومرافق البلدية وما إلى ذلك، أو يحرضون ويشجعون المواطنين على الشغب.



وأشار صالحي إلى أن القضايا المرفوعة في النظام القضائي سيتم التحقيق فيها بدقة وسرعة عالية ، وقال: إن المحققين والمدعين العامين ونواب الادعاء في طهران يعملون ليل نهار للتحقيق في قضايا المعتقلين بسبب أعمال الشغب ، وقد تم وضع لوائح اتهام للعديد من هؤلاء.



وأضاف: في مرحلة واحدة صدرت لوائح اتهام لـ 60 قضية ، وستحال قضايا هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة ، ونهدف النظر في ملفات مثيري الشغب وإرسالها إلى المحكمة خلال الأسبوع المقبل.