الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 تشرين الأول 2022 ساعة 14:06

قائد الثورة: علاج العداء هو الصمود

قائد الثورة: علاج العداء هو الصمود
واضاف سماحة قائد الثورة في كلمته اليوم الثلاثاء، باعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام قائلا : طالما الشعب يمضي قدما على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية، فإن هذه العداوات ستستمر، والطريقة الوحيدة لمعالجتها هي الصمود، كما يجب على مسؤولي الدولة أن يحذروا من أن مثل هذه القضايا لا تمنعهم عن القيام بالمسؤوليات والواجبات الرئيسية في الساحتين المحلية والأجنبية.

وتابع قائلا : في الأحداث الأخيرة دور العدو واضح للجميع وحتى للخبراء الأجانب المحايدين، وهذه الحالات ليست مسألة داخلية عفوية، رغم أنهم ربما استغلوا بعض الارضيات ، لكن تصرفات العدو، مثل الدعاية ومحاولة التأثير على العقول وخلق الإثارة والتشجيع وحتى طرق تعليم لصنع المواد الحارقة ، أصبحت الآن واضحة تماما.

واضاف : النقطة المهمة في هذه الاحداث هي "سلبية وتفاعلية حركة العدو" ، فقد قام الشعب الإيراني بخطوات كبيرة في فترة وجيزة ، كانت 180 درجة معاكسة لسياسات الاستكبار العالمي، فاضطروا للرد، وفي هذا الإطار، من خلال التخطيط وإنفاق الأموال ، قام أشخاص بمن فيهم بعض السياسيين في أمريكا باقحام أوروبا في الساحة .

واستطرد قئلا : وأظهرت هذه الاجراءات العظيمة أن الشعب الإيراني ، بالإضافة إلى كونه نشط، فانه متدين ويتمسك بالقيم والتعاليم الدينية ، كما أن البلاد تواصل تقدمها بسرعة. وفي الحقيقة ان المبادرة كانت بيد الشعب الايراني، واضطر العدو للرد بشكل اخرق وغبي والتخطيط لاعمال الشغب والاضطرابات.
رقم : 1018904
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو
قائد الثورة: أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو
لقاء علمائي في بيروت والكلمات ركزت على أهمية الوحدة الاسلامية وتفعيل العمل المقاوم
لقاء علمائي في بيروت والكلمات ركزت على أهمية الوحدة الاسلامية وتفعيل العمل المقاوم
12 تشرين الأول 2022
قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام
قائد الثورة الإسلامية يستقبل أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام
12 تشرين الأول 2022
مسؤول صهيونيّ يدعو لطرد الفلسطينيين من بلادهم.. ما الذي يمكن استنباطه؟
مسؤول صهيونيّ يدعو لطرد الفلسطينيين من بلادهم.. ما الذي يمكن استنباطه؟
12 تشرين الأول 2022
مع استراتيجية احتواء تركيا.. فجوة في الجناح الشرقي لحلف الناتو
مع استراتيجية احتواء تركيا.. فجوة في الجناح الشرقي لحلف الناتو
12 تشرين الأول 2022
استمرار جولات السفير السعودي لجمع الانصار في قضية الرئاسة اللبنانية
استمرار جولات السفير السعودي لجمع الانصار في قضية الرئاسة اللبنانية
12 تشرين الأول 2022
الكيان الاسرائیلی یفقد سيطرته على الضفة الغربية
الكيان الاسرائیلی یفقد سيطرته على الضفة الغربية
12 تشرين الأول 2022
انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران
انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران
12 تشرين الأول 2022
السيد نصر الله: الامام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع
السيد نصر الله: الامام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (ص) الى نقطة اجتماع
11 تشرين الأول 2022
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
الفلسطينيون بحثاً عن المصالحة في الجزائر
11 تشرين الأول 2022
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
صحيفة "جيوسياسي فيوتشرز" تکشف کوالیس العلاقات السعودية مع الكيان الصهيوني
11 تشرين الأول 2022
المناورات العسکرية السورية... التداعيات والرسائل التحذيرية
المناورات العسکرية السورية... التداعيات والرسائل التحذيرية
11 تشرين الأول 2022
نظرة على سياسة الطاقة لتركيا وأذربيجان تجاه الغرب
نظرة على سياسة الطاقة لتركيا وأذربيجان تجاه الغرب
11 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الوجه القبيح للسياسة الأمريكية .. نفاق وازدواجية معايير
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في منطقة بحر قزوين بمبادرات إيران
الإعلام العبريّ يكشف عجز ‘‘إسرائيل‘‘.. الضفة الغربية عنوان الانتصار
عندما تتحول حقوق الإنسان إلى ألعوبة.. مقبرة الأطفال نموذج عنها