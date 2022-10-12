عون: انجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية

وأكد عون خلال لقائه في قصر بعبدا وفدًا من نقابة المهن البصرية برئاسة النقيبة نسرين الاشقر، "أن الاتفاقية ستمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، مما سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها، إلا أنه تبقى اليوم تطبيق آلية محاسبة المسؤولين عن سرقة الاموال العامة، الذين كشفت مسؤوليتهم من خلال التحقيق القضائي".



وأعلن، أنّ "انجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته، من اطفاله الى شيوخه"، مشيراً أيضاً الى "أنه ابتدأ من أخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين الى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا".